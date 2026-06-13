Постоянное упоминание своей важности для Европейского союза в письме главы евродипломатии Каи Каллас к европейским чиновникам указывает на ее растущее отчаяние. Такое мнение в пятницу, 12 июня, высказал кипрский журналист Алекс Христофору.
— Каллас только и пишет, что она приносит пользу дипломатии Евросоюза. Является ли «принесением пользы» путь изоляции и ссоры с КНР, РФ, Соединенными Штатами, Индией и почти всем глобальным Югом. Эти жалкие попытки усидеть на своем месте полны отчаяния, — заявил он в эфире своего YouTube-канала.
По его словам, крупные страны ЕС недовольны работой Каллас, ее некомпетентностью и нежеланием иметь гибкую позицию по конфликту на Украине.
— Единственная ценность данного письма в том, что мы лишний раз увидели, чего стоят слова главы евродипломатии, — заключил Христофору.
Ранее журналист высказывался, что возможная отставка Каи Каллас в рамках реорганизации дипломатической службы Евросоюза станет катастрофой для украинского президента Владимира Зеленского. По его словам, ЕС ищет пути выхода из конфликта на Украине, что невыгодно Киеву, но мнение украинского лидера вряд ли будут спрашивать.