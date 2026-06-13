— Каллас только и пишет, что она приносит пользу дипломатии Евросоюза. Является ли «принесением пользы» путь изоляции и ссоры с КНР, РФ, Соединенными Штатами, Индией и почти всем глобальным Югом. Эти жалкие попытки усидеть на своем месте полны отчаяния, — заявил он в эфире своего YouTube-канала.