DM: у сборной Англии на ЧМ украли мячи и бутсы

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Сборная Англии по футболу стала жертвой ограбления на чемпионате мира. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.
Перед первой тренировкой команды в Канзас-Сити (США, штат Миссури) из фургона у игроков украли игровые бутсы, а также официальные мячи турнира и ключевое тренировочное снаряжение. По данным источников, среди оставшегося груза сохранился только один футбольный мяч, а также есть опасения, что пропали бутсы Гарри Кейна и Джуда Беллингема.
По информации издания, сотрудники службы безопасности подозревают, что к краже экипировки могут быть причастны водители, которым они доверили доставку. Футбольная ассоциация Англии сейчас сотрудничает с местной полицией, предпринимая попытки вернуть украденные вещи.
Первый матч на турнире англичане проведут 17 июня: соперником будет сборная Хорватии. Затем подопечные Томаса Тухеля сыграют с командами Ганы (23 июня) и Панама (28 июня).