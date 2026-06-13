DM: у сборной Англии на ЧМ украли мячи и бутсы

Перед первой тренировкой команды в Канзас-Сити (США, штат Миссури) из фургона у игроков украли игровые бутсы, а также официальные мячи турнира и ключевое тренировочное снаряжение. По данным источников, среди оставшегося груза сохранился только один футбольный мяч, а также есть опасения, что пропали бутсы Гарри Кейна и Джуда Беллингема.