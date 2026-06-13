Празднование Дня России в Хабаровске объединило тысячи горожан

— Сегодня мы едины как никогда. В этот знаменательный день мы чтим память защитников дальневосточных рубежей, героев Великой Отечественной войны, войны с милитаристской Японией и современных защитников Отечества, непосредственно ведущих борьбу с неонацизмом в зоне проведения специальной военной операции. День России — это день, когда мы особенно остро ощущаем единство нашей нации, — подчеркнул Артем Мельников.