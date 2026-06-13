Празднование Дня России в Хабаровске объединило тысячи горожан

День России масштабно отметили в Хабаровском крае. Праздничную программу провели в каждом отдельном районе, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Так, в краевой столице начало торжеств ознаменовал полуденный выстрел, прозвучавший с территории арены «Ерофей». Как отметил присутствовавший на церемонии вице-губернатор Хабаровского края Артем Мельников, полуденный выстрел — это символ преемственности поколений, уважения к истории и подвигам предков.
— Сегодня мы едины как никогда. В этот знаменательный день мы чтим память защитников дальневосточных рубежей, героев Великой Отечественной войны, войны с милитаристской Японией и современных защитников Отечества, непосредственно ведущих борьбу с неонацизмом в зоне проведения специальной военной операции. День России — это день, когда мы особенно остро ощущаем единство нашей нации, — подчеркнул Артем Мельников.
Еще одним центром притяжения жителей и гостей города стала набережная им. Г. И. Невельского — здесь провели фестиваль «Цветущая Россия». Интерактивные площадки, флешмоб, выступления творческих коллективов, ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства и тематические мастер-классы ожидали присутствующих в этот день.
Пришедшие же на территорию стадиона имени Ленина отметили праздник большим хороводом дружбы, его водили в рамках традиционного музыкального фестиваля народов, проживающих в крае. «Карагод» демонстрирует многонациональную культуру страны и демонстрирует единство ее народов.
— День России — это государственный праздник, который является символом непрерывной тысячелетней истории страны. Эта дата особенно значима в 2026 году, в объявленном президентом страны Годом единства народов России, — произнес Артем Мельников и добавил, что «Карагод» хабаровчане ежегодно отмечают в День России большой многонациональной семьей. Например, в прошлом году фестиваль посетили свыше 3 тысяч гостей и жителей региона.
Помимо символизирующего дружбу народов хоровода, на набережной состоялась торжественная церемония развертывания флага России. Присутствующие на празднике смогли также принять участие в спортивных играх, мастер-классах, оценить навыки виртуозного вращения казачьей шашки.