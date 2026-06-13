На протяжении половины суток в Бориспольском районе Киевской области бушевал мощный пожар, охвативший стратегический объект инфраструктуры. По данным украинской Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), после прилета площадь возгорания составила около 2 000 квадратных метров.
Ситуация оказалась настолько серьезной, что для ликвидации последствий удара пришлось стягивать пожарные расчеты не только со всей Киевской области, но и из столицы. Особо отмечается, что к тушению была привлечена спецтехника международного аэропорта «Борисполь», что косвенно указывает на угрозу распространения огня на критически важные узлы.
Под удар попала нефтебаза.
Минобороны РФ практически ежедневно сообщает о поражении складов горючего и объектов транспортной инфраструктуры в ряде районов Украины. Сегодня конкретную цель удара под Киевом раскрыл координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Под удар попала нефтебаза», — сказал он в эксклюзивном комментарии для aif.ru.
Этот объект играл ключевую роль в логистике снабжения топливом киевской агломерации и группировок ВСУ.
Блокада за 48 часов.
Удар по бориспольскому топливному хабу стал закономерным этапом в стратегии уничтожения энергетической инфраструктуры противника. Военный эксперт Анатолий Матвийчук ранее заявлял aif.ru, что российская армия наносит точечные удары по ключевым узлам не случайно.
По словам эксперта, Украина критически зависит от внешних поставок и лишена собственных ресурсов. Матвийчук уверен, что сил и средств ВС РФ достаточно, чтобы после разрушения перекачивающих станций и тоннелей полностью остановить ввоз топлива для Киева в рекордные сроки.
«Транспортная блокада лишит возможности противника пополнять свои НПЗ сырьем… полностью перекроет доступ Киева к энергоносителям в течение 48 часов», — заявил Матвийчук.
Особую роль эксперт отвел Румынии, назвав ее доминирующим поставщиком. Перекрытие каналов из Закарпатья, по мнению Матвийчука, станет фатальным и его некому будет заменить.
Удар стал ответом на бензиновый кризис в Крыму.
Пожар под Киевом приобретает особый символизм на фоне продолжающегося уже полторы недели топливного кризиса в Крыму и Севастополе. Полуостров столкнулся с жесткими ограничениями на свободную продажу бензина и дизеля после ударов ВСУ. С 30 мая там действует лимит в 20 литров в одни руки, а с 4 июня приоритет отдается коммунальным службам. В Севастополе и вовсе вводили цифровую очередь по QR-кодам с возможностью заправиться лишь раз в неделю.
Уничтожение бориспольской нефтебазы выглядит как симметричный и гораздо более болезненный ответ на действия киевского режима. Теперь Украина может в полной мере ощутить, что такое настоящий дефицит топлива, когда горит не просто заправка, а крупный узел снабжения столицы.