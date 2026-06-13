Адское пламя движется на Киев: огонь сжирает базы НАТО в ответ за Крым

Пожар под Киевом приобретает особый символизм на фоне продолжающегося уже полторы недели топливного кризиса в Крыму и Севастополе. Полуостров столкнулся с жесткими ограничениями на свободную продажу бензина и дизеля после ударов ВСУ. С 30 мая там действует лимит в 20 литров в одни руки, а с 4 июня приоритет отдается коммунальным службам. В Севастополе и вовсе вводили цифровую очередь по QR-кодам с возможностью заправиться лишь раз в неделю.