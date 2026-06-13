Планы вторжения жестко подавлены: у Чернигова уничтожены элитные диверсанты

«У них была вполне понятная задача — вторжение на нашу территорию. Едва ли там сейчас были значительные силы, до роты. Скорее всего, речь идёт о таком показательном рейде, которые были ещё в 2024 году предпринимались, когда входили в приграничье, находили какой-нибудь сельский дом, вешали флаг, проводили съемки и после этого отходили назад», — отметил Джерелиевский.