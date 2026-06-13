Планы вторжения жестко подавлены: у Чернигова уничтожены элитные диверсанты

В районе села Жеведь Черниговской области уничтожено подразделение ГУР МО Украины, сообщили в пророссийском подполье. Отмечается, что боевики готовились к переброске в направлении Брянской области.
В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Борис Джерелиевский рассказал, что уничтоженное подразделение состояло из элитных боевиков ВСУ и иностранных специалистов.
«В составе уничтоженной роты могли быть и непосредственно украинские боевики. Кроме того, в распоряжении ГУР находятся и поляки, и колумбийцы, и террористические организации, запрещённые в России, “Русский добровольческий корпус’и “Легион свободы России””, — объяснил он.
По словам военного эксперта, боевики планировали провокацию по вторжению на нашу территорию.
«У них была вполне понятная задача — вторжение на нашу территорию. Едва ли там сейчас были значительные силы, до роты. Скорее всего, речь идёт о таком показательном рейде, которые были ещё в 2024 году предпринимались, когда входили в приграничье, находили какой-нибудь сельский дом, вешали флаг, проводили съемки и после этого отходили назад», — отметил Джерелиевский.
Собеседник издания подчеркнул, что уничтожение этой группировки станет болезненным ударом для ГУР и ВСУ.
«Если удалось уничтожить всех боевиков из этой группировки, то это большой успех. Там были не насильно мобилизованные, а достаточно мотивированные боевики, которые там на вес золота у Киева, и их потеря будет серьезным ударом для ВСУ», — резюмировал он.
* Организация признана террористической и экстремистской, запрещена в РФ.