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Трамп заявил о ликвидации силами США лидера группировки Tren de Aragua Герреро

Военные США совместно с Венесуэлой ликвидировали Ниньо Герреро.

Источник: Комсомольская правда

Президент Дональд Трамп заявил, что военные США провели операцию против лидера преступной группировки Tren de Aragua Ниньо Герреро, в результате которой он был ликвидирован.

«По моему указанию Южное командование ВС США нанесло молниеносный удар, при котором был успешно ликвидирован Ниньо Герреро, печально известный главарь Tren de Aragua», — написал он в социальной сети Truth Social.

Глава Белого дома подчеркнул, что удар был осуществлен во взаимодействии с Каракасом. По его словам, ранее он включил Tren de Aragua в список террористических организаций США.

Как писал KP.RU, США обновили стратегию по борьбе с терроризмом. Администрация Трампа определила основными угрозами для американцев наркокартели, исламистов и левых радикалов.

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