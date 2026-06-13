Захарова рассказала, что главой идеей её новой песни стала тема героизма

Премьера композиции на слова Захаровой и музыку Максима Фадеева прошла в День России на молодёжном фестивале «ТопФест». Исполнителем выбрали Романа Михраби из Иркутска, лауреата нескольких творческих конкурсов. По словам Захаровой, его биография и отношение к жизни полностью совпадают с идеей песни. Дипломат добавила, что Михраби, прочитав текст, сказал, что слова будто написаны о нём, и что темы веры и надежды близки его мировосприятию.