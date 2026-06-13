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Неделя огня: Украина полыхает после ударов расплаты за Крым и Татарстан

Над регионами РФ сбили более 230 дронов 12 июня. В Нижнекамске пострадали люди. Генерал Попов сказал, каким будет ответ за удары по РФ.

Источник: Аргументы и факты

Армия РФ продолжит жестко отвечать на усиление провокаций со стороны Киева. Об этом aif.ru заявил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов, комментируя атаки на регионы РФ.

Более 230 дронов в ночь на 12 июня сбили российские системы ПВО. БПЛА ликвидировали над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Крыма, Татарстана, а также над акваторией Азовского моря. В Нижнекамске пострадали четыре человека.

«Сегодня все больше и больше проявляется подлости со стороны ВСУ, украинских политиков, истеблишмента Украины. Они наносят удары не только по НПЗ, промышленным предприятиям, энергетическим объектам. А бьют в основном по жилым домам, детским садам, школам, по малозащищенным объектам, по населению, которое никакого отношения к боевым действиям не имеет», — подчеркнул Попов.

Он отметил, что ВСУ атаками по мирным объектам пытаются повысить свой имидж в глазах Запада и украинцев. В ответ РФ продолжит атаки по тыловым центрам управления, складам противника и другим объектам.

«Массированные удары российских сил по объектам ВСУ — это плановая работа, в том числе за атаки на наши регионы», — подытожил генерал.

За неделю ВС РФ нанесли два массированных и пять групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА. В результате поражены объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, склады боеприпасов, места сборки, хранения, подготовки и запуска беспилотников дальнего действия и безэкипажных катеров, пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников.

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