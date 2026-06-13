Неделя огня: Украина полыхает после ударов расплаты за Крым и Татарстан

«Сегодня все больше и больше проявляется подлости со стороны ВСУ, украинских политиков, истеблишмента Украины. Они наносят удары не только по НПЗ, промышленным предприятиям, энергетическим объектам. А бьют в основном по жилым домам, детским садам, школам, по малозащищенным объектам, по населению, которое никакого отношения к боевым действиям не имеет», — подчеркнул Попов.