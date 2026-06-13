ОП: звание «Заслуженный специалист финансового рынка» надо ввести на госуровне

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Звание «Заслуженный специалист финансового рынка» должно быть введено на государственном уровне. Такое мнение высказал ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
«На государственном уровне необходимо поддержать введение ряда новых званий по отраслям экономики и общественной жизни, без которых мы уже не можем представить нашу современную жизнь. Предлагаю ввести звание “Заслуженный специалист финансового рынка”, — сказал Машаров.
Он пояснил, что сейчас это звание присваивает Совет финансового рынка сотрудникам организаций финансового рынка, образовательных учреждений финансового профиля и научным работникам в сфере финансов, а также специалистам, организующим и ведущим работу по повышению финансовой грамотности населения, имеющим стаж работы в финансовых организациях и учреждениях не менее 20 лет.
«За последние годы именно финансовый рынок нашей страны стал драйвером развития инновационной экономики, внедрения передовых технологий, включая искусственный интеллект и новые финансовые инструменты. Наш финансовый рынок, несмотря на введение всевозможных санкций и ограничений, доказал свою независимость», — отметил Машаров.
Он подчеркнул, что на сегодняшний день в этой сфере трудятся высоквалифицированные кадры. «Финансовые организации создают рабочие места, платят налоги и участвуют в общественной повестке страны. В наш обиход давно вошли такие понятия, как инвестиции, брокер, облигации, биржа. Считаю, что внимание государства к этому рынку даст [как] дополнительный стимул для тех ребят, кто еще определяется с будущей профессией, так и дань уважения к тем людям, которые в 90-е годы участвовали в его создании и формировании», — сказал член ОП.