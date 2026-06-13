ОП: звание «Заслуженный специалист финансового рынка» надо ввести на госуровне

Он подчеркнул, что на сегодняшний день в этой сфере трудятся высоквалифицированные кадры. «Финансовые организации создают рабочие места, платят налоги и участвуют в общественной повестке страны. В наш обиход давно вошли такие понятия, как инвестиции, брокер, облигации, биржа. Считаю, что внимание государства к этому рынку даст [как] дополнительный стимул для тех ребят, кто еще определяется с будущей профессией, так и дань уважения к тем людям, которые в 90-е годы участвовали в его создании и формировании», — сказал член ОП.