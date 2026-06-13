Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жена продюсера Константина Эрнста Софья опубликовала фото их дочерей

Супруга генерального директора Первого канала Константина Эрнста показала их двух дочерей. Актриса Софья Эрнст опубликовала на своей странице в соцсети снимок с детьми.

Супруга генерального директора Первого канала Константина Эрнста показала их двух дочерей. Актриса Софья Эрнст опубликовала на своей странице в соцсети снимок с детьми.

Эрику и Киру сфотографировали на территории Московского Кремля в похожих тренчах. Артистка сделала этот пост в День России.

Софья Заика вышла замуж за Константина Эрнста, который на 27 лет старше нее, в 2017 году. Они поженились, не афишируя это событие. Пара предпочитает скрывать подробности личной жизни и не рассказывает о своем браке в интервью. У супругов трое общих детей: они воспитывают десятилетнюю Эрику, девятилетнюю Киру и пятилетнего Льва.

На днях пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская в личном блоге показала свою дочь, которой в конце марта исполнился год. На свежем фото, опубликованном в соцсети, Виктория сидит у матери на руках и изучает подаренный букет цветов.

Цымбалюк-Романовская стала матерью в 46 лет. Она назвала девочку в честь своего отца Виктора Владимировича.