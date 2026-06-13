Жена продюсера Константина Эрнста Софья опубликовала фото их дочерей

Супруга генерального директора Первого канала Константина Эрнста показала их двух дочерей. Актриса Софья Эрнст опубликовала на своей странице в соцсети снимок с детьми.
Эрику и Киру сфотографировали на территории Московского Кремля в похожих тренчах. Артистка сделала этот пост в День России.
Софья Заика вышла замуж за Константина Эрнста, который на 27 лет старше нее, в 2017 году. Они поженились, не афишируя это событие. Пара предпочитает скрывать подробности личной жизни и не рассказывает о своем браке в интервью. У супругов трое общих детей: они воспитывают десятилетнюю Эрику, девятилетнюю Киру и пятилетнего Льва.
На днях пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская в личном блоге показала свою дочь, которой в конце марта исполнился год. На свежем фото, опубликованном в соцсети, Виктория сидит у матери на руках и изучает подаренный букет цветов.
Цымбалюк-Романовская стала матерью в 46 лет. Она назвала девочку в честь своего отца Виктора Владимировича.