Жена продюсера Константина Эрнста Софья опубликовала фото их дочерей

Софья Заика вышла замуж за Константина Эрнста, который на 27 лет старше нее, в 2017 году. Они поженились, не афишируя это событие. Пара предпочитает скрывать подробности личной жизни и не рассказывает о своем браке в интервью. У супругов трое общих детей: они воспитывают десятилетнюю Эрику, девятилетнюю Киру и пятилетнего Льва.