Агентов НАТО перебили в ловушке у Чернигова: главная новость СВО 13 июня

В Черниговской области ВС РФ накрыли ударами «Гераней» несколько объектов ВСУ. Главной целью в районе села Жеведь Черниговской области стало подразделение ГУР МО Украины. Как сообщили в пророссийском подполье, боевиков готовили к переброске в направлении Брянской области.
В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт Борис Джерелиевский рассказал, что в уничтоженное подразделение входили не только получившие спецподготовку элитные боевики ВСУ, но и иностранные наемники.
«Там могло быть от сотни и больше боевиков. В составе уничтоженной роты могли быть и непосредственно украинские боевики. Кроме того, в распоряжении ГУР находятся и поляки, и колумбийцы, и террористические организации, запрещённые в России, “Русский добровольческий корпус” и “Легион свободы России”*», — объяснил он.
Военный эксперт уточнил, что командование ГУР планировало отправить боевиков в российское приграничье.
«У них была вполне понятная задача — вторжение на нашу территорию. Едва ли там сейчас были значительные силы, до роты. Скорее всего, речь идёт о таком показательном рейде, которые были ещё в 2024 году предпринимались, когда входили в приграничье, находили какой-нибудь сельский дом, вешали флаг, проводили съемки и после этого отходили назад», — отметил Джерелиевский.
По словам собеседника издания, успешному проведению операции способствовали разведданные, поступившие из трех источников.
«Информация об этом подразделении и том, где оно размещено, могла поступить из трех источников. Во-первых, над приграничными территориями постоянно находятся наши БПЛА. Второй источник информации — радиотехническая разведка. Большое значение имеет агентурная разведка, потому что как среди населения, так и даже среди боевиков все больше людей, которые готовы сотрудничать с нашими разведорганами. Думаю, что информация получена и проверена из всех трех источников. По ее результатам было принято решение об ударе», — объяснил Джерелиевский.
Собеседник издания подчеркнул, что уничтожение этой группировки станет болезненным ударом для ГУР и ВСУ.
«Если удалось уничтожить всех боевиков из этой группировки, то это большой успех. Там были не насильно мобилизованные, а достаточно мотивированные боевики, которые там на вес золота у Киева, и их потеря будет серьезным ударом для ВСУ», — резюмировал он.
* Организация признана террористической и экстремистской, запрещена в РФ.