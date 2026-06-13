Четыре приморских вуза вошли в число сильнейших в стране

Четыре приморских университета вошли в число сильнейших в России по 13 образовательным направлениям — от IT и медицины до востоковедения и кораблестроения. ДВФУ при этом занял первое место в стране по магистратуре «Физика и астрономия».
В рейтинг попали ДВФУ, Тихоокеанский государственный медицинский университет, Морской государственный университет имени Невельского и Владивостокский государственный университет. По направлению «Образование и педагогические науки» приморские вузы заняли четвёртое место среди 98 организаций по всей стране.
Рейтинг строится не на экспертных оценках, а на реальных данных. Составители смотрят, где работают выпускники спустя два года после окончания учёбы и сколько они получают. Высокая строчка означает одно: программа даёт и трудоустройство, и достойную зарплату.
Цифры это подтверждают. Выпускники ТГМУ 2023 года в среднем зарабатывают 114 633 рубля, Морского университета имени Невельского — 107 889, ДВФУ — 105 607 рублей. В целом по краю показатель колеблется от 85 до 110 тысяч в зависимости от вуза и года выпуска.
В топ-5 национального рейтинга вошли программы по физике, биологии, химическим технологиям, фармации, кораблестроению, информационным наукам, сервису, туризму и востоковедению. Ряд инженерных и естественно-научных программ занял места в топ-10.
Национальный рейтинг трудоустройства выпускников проводится в России с 2025 года. В этом году использовались данные выпускников 2023 года, прошедших очную форму обучения.