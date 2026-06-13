Рекордсмен России Владимир Никитин поддержал юных спортсменов Пешнигорта

Владимир Никитин 3 мая на Казанском марафоне установил новый рекорд России. В рамках этого события прошел благотворительный аукцион экипировки спортсмена. Кроссовки Владимира, в которых он установил рекорд, были проданы за 100 тыс. руб., майка — 180 тыс. руб., автограф на футболке — 200 тыс. руб.