Иран загнал США в западню и начал добивать: главная новость войны 13 июня

Агентство Mehr опубликовало меморандум о мирном соглашении США и Ирана из 14 пунктов, включающий снятие морской блокады и приостановку санкций на нефть. В то же время президент США Дональд Трамп заявил о подписании исторического соглашения уже в предстоящие выходные.
Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев в разговоре с aif.ru выразил мнение, что переговорный процесс лишь маскирует перегруппировку сил.
По мнению эксперта, Вашингтон пытается придать перемирию победное для себя значение, не устраняя первопричины кризиса.
«Никакого постоянного мира между Ираном и США не наступит. Будут волны. Волны эскалации. Переходы от затишья к эскалации — и никуда от этого не деться», — заявил Перенджиев.
Корнем зла, провоцирующим Тегеран, остаётся американское военное присутствие.
«Иран не устраивает, что на Ближнем Востоке есть американские базы. Наличие баз говорит о том, что угроза Ирану никуда не исчезает, — подчеркнул политолог. — Присутствие американцев на Ближнем Востоке — это то, на что всегда будет опираться Израиль».
Более того, эксперт указал на лицемерие самой процедуры урегулирования, когда дипломатия идёт параллельно с боевыми действиями.
«США постоянно обманывают Иран, как и все мировое сообщество. Говоря о мирном процессе, они наносят удары. Как можно называть это мирным процессом, когда идет бойня?» — задаётся вопросом Перенджиев.
В список непреодолимых противоречий, по его словам, входит желание Израиля продолжить войну, стремление США уничтожить ядерную программу Ирана и нежелание Тегерана склонять голову. Ресурсы для мощного ответа в случае срыва сделки у Ирана есть, подчеркнул Перенджиев.
«Иран не желает выходить из ситуации боевых действий побежденной стороной. Он тоже хочет выйти победителем», — пояснил он.
Говоря о сроках, Перенджиев заявил, что война не закончится ни в этом году, ни даже в следующем. А значит, анонсированные на выходные подписи под документом станут лишь краткой паузой перед новым витком эскалации.