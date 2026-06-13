Иран загнал США в западню и начал добивать: главная новость войны 13 июня

«Иран не устраивает, что на Ближнем Востоке есть американские базы. Наличие баз говорит о том, что угроза Ирану никуда не исчезает, — подчеркнул политолог. — Присутствие американцев на Ближнем Востоке — это то, на что всегда будет опираться Израиль».