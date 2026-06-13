У сборной Англии по футболу на ЧМ украли мячи и бутсы

По данным издания, представители службы безопасности предполагают, что к этому преступлению могут быть причастны водители, ответственные за доставку оборудования. Английская футбольная ассоциация в настоящее время активно взаимодействует с местными правоохранительными органами в целях возврата украденных вещей.