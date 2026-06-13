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У сборной Англии по футболу на ЧМ украли мячи и бутсы

Футбольная сборная Англии подверглась ограблению в Канзас-Сити.

Источник: Аргументы и факты

Футбольная сборная Англии подверглась ограблению во время подготовки к чемпионату мира, сообщает британское издание Daily Mail.

Непосредственно перед началом тренировки в Канзас-Сити из транспортного средства команды были украдены бутсы, официальные мячи турнира и тренировочное оборудование. Согласно сообщениям, в автобусе команды остался лишь один футбольный мяч. Среди пропавших бутс могла оказаться экипировка таких игроков, как Гарри Кейн и Джуд Беллингем.

По данным издания, представители службы безопасности предполагают, что к этому преступлению могут быть причастны водители, ответственные за доставку оборудования. Английская футбольная ассоциация в настоящее время активно взаимодействует с местными правоохранительными органами в целях возврата украденных вещей.

Первый матч на турнире англичане проведут 17 июня, их соперником станет сборная Хорватии.

Ранее в Белом доме сообщили о запрете арбитру из Сомали на въезд в США.

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