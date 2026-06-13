В МВД сообщили, что дропперство стало постепенно исчезать как вид преступления

Васенин добавил, что предложения заработков в интернете еще присутствуют, но все меньше людей на такие предложения откликаются, как только начинают понимать о чем идет речь. «Да мы прекрасно понимаем, что эти формы сейчас будут в некоторой степени меняться, возможно, будет затронута сторона коммерческих организаций, когда с одной фирмы можно получить несколько счетов. Но и в этом отношении ведется до сегодняшнего дня достаточно плотная и постоянная работа», — подчеркнул он.