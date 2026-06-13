В МВД сообщили, что дропперство стало постепенно исчезать как вид преступления

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Дропперство — участие в мошеннической схеме по выводу денег с банковских карт — стало постепенно исчезать как вид преступления. Об этом в интервью ТАСС на тему проекта «Перезвони сам» сообщил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД России Владимир Васенин.
«Само по себе дропперство на сегодняшний момент постепенно исчезает как вид преступления, потому что люди стали понимать, что за это есть ответственность — это ключевой инструмент. Но говорить, что на сегодняшний день оно отсутствует, конечно, не приходится», — сказал он.
Васенин добавил, что предложения заработков в интернете еще присутствуют, но все меньше людей на такие предложения откликаются, как только начинают понимать о чем идет речь. «Да мы прекрасно понимаем, что эти формы сейчас будут в некоторой степени меняться, возможно, будет затронута сторона коммерческих организаций, когда с одной фирмы можно получить несколько счетов. Но и в этом отношении ведется до сегодняшнего дня достаточно плотная и постоянная работа», — подчеркнул он.
Дропперство — это использование кредитных или дебетовых карт для вывода денег, полученных за счет преступления, напомнил начальник пресс-службы. Ранее оно не было уголовно наказуемым, в настоящее время за предоставление финансовых инструментов мошенникам предусматривается уголовная ответственность.
«На сегодняшний день, после введения ст. 187 УК РФ, у нас [в Москве] возбуждено фактически первое уголовное дело, оно возбуждено в отношении женщины, предоставившей порядка 30 расчетных счетов злоумышленникам», — сказал представитель столичного главка полиции.