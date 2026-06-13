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Песок, солнце и мяч: в ДВФУ впервые проходит турнир по пляжному волейболу

Летнее спортивное мероприятие собрало на волейбольных кортах 26 студенческих команд.

Источник: PrimaMedia.ru

В течение трехдневных выходных, 12—14 июня, на открытых кортах ДВФУ впервые стартовал турнир по пляжному волейболу среди студентов. Организатором выступил студенческий спортивный клуб «Русские лисы». Участвуют 16 мужских и 10 женских команд.

Идея провести турнир родилась у судьи и организатора — Вячеслава Пухарева.

Это первый турнир по пляжному волейболу, который «Русские лисы» организуют самостоятельно. Партнерами мероприятия выступили: Slavda, TeaFunny и магазин обуви Jam 125.

Никаких строгих ограничений по уровню подготовки нет.

«Можно быть профи. Можно первый раз пробовать», — говорится в анонсе мероприятия. Единственное условие: быть студентом ДВФУ, а в команде допускается не более одного игрока из сборной ДВФУ.

«Мы решили, что было бы неплохо провести в июне-месяце, в солнечное время такой вот летний вид спорта. А помог нам в материально-техническом плане спортивный клуб ДВФУ», — комментирует организатор Вячеслав Пухарев.

Организаторы подчеркивают, что это не просто соревнования, а атмосферное летнее событие.

«Никакой излишней серьёзности — только игра, закаты и лето в каждом приёме».

Это заметно по забавным названиям команд — «Несквик-Дуо», «LatinMafia», «Ленивая пенсия» и «Насосы».

Эмоции на песчаных кортах не соревновательные, а дружелюбные.

«Мы пришли сюда повеселиться в праздничный день, да и есть возможность познакомиться с ребятами из разных направлений учебы с общим спортивным увлечением», — делится участник турнира Роман Герасимов.

Заявки на участие принимались до 10 июня, но зрителям посмотреть на игры и зарядиться настроением можно все три дня — с пятницы по воскресенье.

Авторы текста: Роман Шевцов и Михаил Якимец.