Трамп объявил об убийстве главаря крупнейшей банды Венесуэлы

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что военные США ликвидировали лидера преступной группировки «Трен-де-Арагуа» Ниньо Герреро.
По словам Трампа, удар был нанесён в координации с Венесуэлой.
«По моему указанию южное командование США нанесло быстрый и смертоносный кинетический удар, чтобы ликвидировать Ниньо Герреро», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Напомним, в мае Трамп распорядился прекратить преследование вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес.
В январе американские военные нанесли массированный удар по Венесуэле, венесуэльский лидер Николас Мадуро, а также его жена Силия Адела Флорес были захвачены и вывезены.