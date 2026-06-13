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Трамп объявил об убийстве главаря крупнейшей банды Венесуэлы

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что военные США ликвидировали лидера преступной группировки «Трен-де-Арагуа» Ниньо Герреро.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что военные США ликвидировали лидера преступной группировки «Трен-де-Арагуа» Ниньо Герреро.

По словам Трампа, удар был нанесён в координации с Венесуэлой.

«По моему указанию южное командование США нанесло быстрый и смертоносный кинетический удар, чтобы ликвидировать Ниньо Герреро», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Напомним, в мае Трамп распорядился прекратить преследование вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес.

В январе американские военные нанесли массированный удар по Венесуэле, венесуэльский лидер Николас Мадуро, а также его жена Силия Адела Флорес были захвачены и вывезены.

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