Дэвид Бекхем получил звезду на «Аллее славы» в Голливуде

«Должен признать, что все это кажется довольно сюрреалистичным. В моей карьере было много потрясающих моментов, но находиться здесь, в Лос-Анджелесе, и получать звезду на всемирно известной “Аллее славы” — это действительно что-то невероятное», — сказал Дэвид Бекхем на церемонии награждения (цитата по ESPN).