Прогноз погоды на 13−15 июня по районам Красноярского края

По данным Среднесибирского УГМС, в ближайшие дни на территории региона ожидается неустойчивая погода с дождями, грозами, местами с градом и сильным ветром. Сохранится высокая пожарная опасность на отдельных территориях. В Красноярске и по центральным, южным и северным районам края прогнозируются различные погодные условия, от практически летнего тепла до прохладной погоды с осадками. Красноярск 13 июня: Переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер восточный 4−9 м/с. Температура воздуха +25…+27°. 14 июня: Переменная облачность, ночью без осадков, днём небольшой дождь, гроза. Ветер ночью слабый, днём юго-западный 5−10 м/с. Температура ночью +13…+15°, днём +26…+28°. 15 июня: Облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днём дождь, гроза, град. Ветер ночью слабый, днём западный 5−10 м/с. Температура ночью +15…+17°, днём +21…+23°. Центр края 13 июня: Переменная облачность. На севере преимущественно без осадков, на юге — кратковременные дожди, местами сильные и очень сильные ливни, грозы, град (крупный). Ветер восточной четверти 2−7 м/с (порывы до 12 м/с), при грозах шквалы 15−20 м/с. Температура ночью +12…+17° (на севере до +5…+10°), днём +23…+28°. Ночью и утром местами туман. Пожарная опасность II-III, местами I, IV-V класса. 14 июня: Переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный 2−7 м/с (порывы до 12 м/с). Температура ночью +10…+15° (местами +2…+7°), днём +25…+30° (местами +18…+23°). Пожарная опасность II-III, местами IV-V класса. 15 июня: Переменная облачность. Ночью местами кратковременные дожди, грозы; днём — кратковременные и местами сильные дожди, грозы, град (на северо-востоке небольшие дожди). Ветер северо-западный 2−7 м/с (порывы до 12 м/с). Температура ночью +13…+18° (местами +5…+10°), днём +18…+23° (местами +25…+30°). Пожарная опасность II-III, местами IV-V класса. Юг края 13 июня: Облачно с прояснениями, кратковременные дожди, местами сильные и очень сильные ливни, грозы, град (крупный). Ветер юго-восточный 2−7 м/с (порывы до 12 м/с), при грозах шквалы 15−20 м/с. Температура ночью +10…+15°, днём +23…+28° (в горах +13…+18°). Ночью и утром туман. Пожарная опасность I-II, местами III-IV класса. 14 июня: Переменная облачность, кратковременные дожди, местами сильные дожди, грозы, град. Ветер западный 2−7 м/с (порывы до 12 м/с). Температура ночью +10…+15° (местами +5…+7°), днём +20…+25° (местами +13…+18°). Пожарная опасность I-II, местами III-IV класса. 15 июня: Переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер западный 2−7 м/с (порывы до 12 м/с). Температура ночью +8…+13° (местами +3…+5°), днём +23…+28° (местами +15…+20°). Пожарная опасность I-II, местами III-IV класса. Эвенкийский муниципальный округ 13 июня: Малооблачно, преимущественно без осадков. Ветер ночью переменный 2−7 м/с, днём западной четверти 2−7 м/с (порывы до 12 м/с). Температура ночью +3…+8° (местами до +13°), днём +23…+28°. Пожарная опасность IV, местами II-III класса. 14 июня: Переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер западный 2−7 м/с (порывы до 12 м/с). Температура ночью +7…+12° (местами 0…+5°), днём +27…+32° (местами +18…+23°). Пожарная опасность II-III, местами IV класса. 15 июня: Переменная облачность. Ночью местами кратковременные дожди, грозы; днём местами небольшие дожди, грозы. Ветер северо-восточный 2−7 м/с (днём порывы до 12 м/с). Температура ночью +7…+12° (местами 0…+5°), днём +25…+30° (местами +18…+23°). Пожарная опасность II-III, местами IV класса. Туруханский муниципальный округ 13 июня: Переменная облачность. Ночью без осадков, днём местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южный с переходом на северо-западный 2−7 м/с (днём порывы до 12 м/с). Температура ночью +12…+17°, днём +23…+28° (на севере +15…+20°). Пожарная опасность III, местами II и IV класса. 14 июня: Переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 2−7 м/с (порывы до 12 м/с). Температура ночью +12…+17° (местами +5…+10°), днём +20…+25°. Пожарная опасность II-III, местами IV класса. 15 июня: Переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днём местами небольшие дожди. Ветер северо-западный 2−7 м/с (днём порывы до 12 м/с). Температура ночью +8…+13°, днём +21…+26°. Пожарная опасность II-III, местами IV класса. Юг Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального округа 13 июня: Переменная облачность. Ночью местами, днём повсеместно кратковременные дожди. Ветер северной четверти 3−8 м/с (днём порывы до 14 м/с). Температура ночью +5…+10°, днём +13…+18°. Пожарная опасность II-III класса. 14 июня: Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, днём юго-западный 2−7 м/с (порывы до 12 м/с). Температура ночью +5…+10°, днём +15…+20°. Пожарная опасность I-II, местами III класса. 15 июня: Переменная облачность, местами небольшие дожди. Ветер северо-западный: ночью 2−7 м/с (порывы до 12 м/с), днём 5−10 м/с (порывы 15−18 м/с). Температура ночью +6…+11°, днём +15…+20° (местами +6…+11°). Пожарная опасность I-II, местами III класса. Будьте внимательны в связи с неблагоприятными погодными явлениями! Следите за обновлениями прогнозов.