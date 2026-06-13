Сколько банковских карт в кошельках у россиян

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом «Выберу.ру». Согласно данным, 34% опрошенных имеют от одной до трех карт, 28% используют только одну карту, 22% обладают от четырех до пяти карт, а 11% респондентов имеют шесть-десять карт. Более десяти карт оформлены у 5% участников.
Несмотря на количество оформленных карт, около 44% россиян активно пользуются только одной основной картой, а 41% используют две-три карты в зависимости от категории расходов и программ лояльности. Лишь 15% респондентов осуществляют операции по четырем и более картам.
Основной причиной оформления нескольких карт является желание получать максимальные бонусы и кешбэк — этот вариант выбрали 38% участников. Кроме того, 24% используют разные банки для различных финансовых задач, 18% держат дополнительную карту как резервную на случай технических сбоев, а 12% продолжают пользоваться ранее открытыми продуктами, не закрывая старые счета.
Ранее, 9 июня, Госдума приняла закон «Антифрод 2.0», который ограничил общее количество банковских карт у одного человека до 20 штук.