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Горы тел у Чернигова: диверсантов ГУР вычислили и уничтожили точным ударом

Минувшей ночью Черниговская область подверглась серии ударов «Геранями». Одной из целей стало подразделение ГУР МО Украины. Подробностями спецоперации в эксклюзивном интервью aif.ru поделился военный эксперт Борис Джерелиевский.

Источник: Аргументы и факты

О серии прилетов по объектам ВСУ в Черниговской области сообщили в пророссийском подполье. Удары были нанесены беспилотниками «Герань-2». В районе села Жеведь дроны атаковали место расположения подразделения ГУР МО Украины, которое готовили к переброске в направлении Брянской области.

О деталях спецоперации по уничтожению элиты боевиков ГУР и ВСУ в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал военный эксперт Борис Джерелиевский.

Он отметил, что в составе уничтоженного подразделения кроме элитных украинских боевиков могли быть польские и колумбийские наемники, а также участники террористических организаций «Русский добровольческий корпус»* и «Легион свободы России»*.

«Там могло быть от сотни и больше боевиков. Информация об этом подразделении и том, где оно размещено, могла поступить из трех источников. Во-первых, над приграничными территориями постоянно находятся наши БПЛА. Второй источник информации — радиотехническая разведка. Большое значение имеет агентурная разведка, потому что как среди населения, так и даже среди боевиков все больше людей, которые готовы сотрудничать с нашими разведорганами. Думаю, что информация получена и проверена из всех трех источников. По ее результатам было принято решение об ударе», — объяснил Джерелиевский.

Собеседник издания уточнил, что ликвидированные боевики планировали провокацию в российском приграничье и были уничтожены в момент ее подготовки.

* Организация признана террористической и экстремистской, запрещена в РФ.

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