В Красноярске стартует международный турнир по дзюдо памяти Владимира Гулидова

13 и 14 июня 2026 года в Красноярске пройдут международные соревнования по дзюдо памяти директора завода цветных металлов и золота Владимира Гулидова. С 1994 года это был международный турнир по дзюдо «Центр Азии». С 2000-го, после трагической гибели Владимира Гулидова, соревнования стали проводить в память о нем. В 2004-м турнир приобрел всероссийский статус, а затем стал и международным. В этом году в турнире примут участие около 200 спортсменов в возрасте до 21 года из разных стран, включая Россию. Сильнейшие дзюдоисты сойдутся в поединках во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина. Программа турнира: 13 июня в 10:00 — начало соревнований, в 16:30 — церемония открытия, в 17:00 — награждение. 14 июня в 10:00 — начало соревнований, в 17:00 — награждение.