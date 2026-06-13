Иран идёт к победе над США: в страшной войне произошёл резкий перелом

Иран даст мощный ответ в случае срыва мирного соглашения со стороны США, ресурсы для этого у страны есть. Об этом в эксклюзивном комментарии для aif.ru заявил доцент кафедры политического анализа и социально‑психологических процессов Российского экономического университета им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.
Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение с Ираном может быть подписано в предстоящие выходные. Агентство Mehr сообщило, что меморандум об урегулировании конфликта содержит 14 пунктов, включая снятие морской блокады в течение 30 дней, вывод войск США из граничащих с Ираном зон, приостановку санкций на продажу иранской нефти и т.д.
«Переговорный процесс — это некая лакмусовая бумага. США постоянно хотят придать ему победное значение со своей стороны. Обращает на себя внимание, что как только Трамп заявляет нечто положительное или говорит о том, что Иран якобы склоняется в сторону США, Тегерану приходится это опровергать. Никаких уступок нет, но в США придерживаются позиции: неважно, что происходит на самом деле, главное — что озвучено в информационном эфире», — пояснил Перенджиев.
Главная проблема, мешающая мирному урегулированию, по мнению эксперта, кроется в неустраненных первопричинах кризиса.
«Раз Тегеран не склоняет голову, а США всячески пытаются представить обратное, значит, противоречия никуда не делись. В конечном итоге сделка не будет завершена, и Штатам придется снова продолжить военные действия», — считает политолог.
В то же время Иран не боится возобновления горячей фазы и не согласится выходить из конфликта пораженным.
«Иран не желает выходить из ситуации боевых действий побежденной стороной, склонившей голову. Он тоже хочет выйти победителем, и у него есть для этого ресурсы. Вот этот факт как раз и создает условия для дальнейшего продолжения конфликта», — резюмировал Перенджиев.