Иран идёт к победе над США: в страшной войне произошёл резкий перелом

«Переговорный процесс — это некая лакмусовая бумага. США постоянно хотят придать ему победное значение со своей стороны. Обращает на себя внимание, что как только Трамп заявляет нечто положительное или говорит о том, что Иран якобы склоняется в сторону США, Тегерану приходится это опровергать. Никаких уступок нет, но в США придерживаются позиции: неважно, что происходит на самом деле, главное — что озвучено в информационном эфире», — пояснил Перенджиев.