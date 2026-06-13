Красноярская студентка отдала аферистам деньги, украшения и золотые монеты

19‑летняя студентка из Красноярска лишилась более 6,5 млн рублей — среди утраченного оказались семейные сбережения, золотые монеты и украшения. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело (ст. 159 УК РФ), сообщает прокуратура Красноярского края.
Всё началось с звонка: неизвестная представилась сотрудницей службы доставки и выманила у девушки СМС‑код, а затем и данные паспорта. После этого лжесотрудники «Госуслуг» запугали её доверенностью на имя мужчины из недружественной страны и угрозой уголовного дела.
Дальше в дело вступили «следователь» и «адвокат» — в видеозвонке они заставили девушку показать квартиры родителей. Заметив в одной из них сейф, мошенники убедили студентку распилить его болгаркой. Из сейфа она достала наличные, украшения и монеты — всё это по указаниям аферистов перевели на «безопасный счёт» или обменяли в ломбарде.
В конце мая 2026 года сотрудники сотовой компании предотвратили ещё один перевод: девушка хотела отправить 360 тысяч рублей в Казахстан по подозрительным реквизитам. К тому моменту она уже успела передать мошенникам свыше 6,5 млн рублей.
«О видах мошенничества я знала, видела в СМИ. Поверила, потому что представились государственными служащими», — призналась студентка.
Ранее мы сообщали, что пенсионерка из Красноярского края отдала мошенникам 11,3 млн рублей.