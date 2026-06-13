Красноярская студентка отдала аферистам деньги, украшения и золотые монеты

Дальше в дело вступили «следователь» и «адвокат» — в видеозвонке они заставили девушку показать квартиры родителей. Заметив в одной из них сейф, мошенники убедили студентку распилить его болгаркой. Из сейфа она достала наличные, украшения и монеты — всё это по указаниям аферистов перевели на «безопасный счёт» или обменяли в ломбарде.