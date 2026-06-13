Штельбаумс: судейство изменилось за время отсутствия российских гимнасток

Двукратная олимпийская чемпионка воспитанница Штельбаумс Евгения Канаева также отметила изменения в судействе. «Есть определенные судейские моменты, которые изменились, пока мы были внутри своей страны, — сказала она ТАСС. — Это нюансы, которые мы должны учитывать. Но сейчас мы уже выступаем на международной арене, будем соответствовать определенным требованиям».