Штельбаумс: судейство изменилось за время отсутствия российских гимнасток

ОМСК, 13 июня. /ТАСС/. Фокус в мировой художественной гимнастике сместился с оценки хореографии и грациозности в сторону сложной акробатики и высокой динамики. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер России Вера Штельбаумс.
На чемпионате Европы российские спортсменки заняли первое место по числу завоеванных медалей. Россиянки выиграли 9 наград: 2 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые.
«Про судейство не будем говорить, но пока [россиян не допускали на мировые первенства], гимнастика повернулась в другую сторону, — сказала Штельбаумс. — Мы как привыкли? Хореография, ножки натянуты. А современные требования такие: быстрее, смелее, кувыркнись спиной. Но художественная гимнастика — это все-таки полуискусство, полуспорт».
Двукратная олимпийская чемпионка воспитанница Штельбаумс Евгения Канаева также отметила изменения в судействе. «Есть определенные судейские моменты, которые изменились, пока мы были внутри своей страны, — сказала она ТАСС. — Это нюансы, которые мы должны учитывать. Но сейчас мы уже выступаем на международной арене, будем соответствовать определенным требованиям».
Штельбаумс высказала уверенность, что российские спортсменки быстро освоят современные тенденции. «Это в принципе несложно, потому что главное — это физическая подготовка, техника и хореография», — подчеркнула тренер.