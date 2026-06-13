Самый большой мурал о России открылся в столице Уругвая

«Мы видим, с каким интересом и благодарностью уругвайский народ относится к России. Важно укреплять и развивать эти добрые отношения, в том числе, с помощью проектов общественной дипломатии. Очень ценно, что в Монтевидео есть школа, названная в честь России. И приятно, что благодаря нашему муралу российский триколор теперь станет украшением ее фасада», — добавил Анисимов.