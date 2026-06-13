Самый большой мурал о России открылся в столице Уругвая

МЕХИКО, 13 июня. /ТАСС/. Самый большой мурал, посвященный России, открылся в столице Уругвая Монтевидео. Об этом ТАСС сообщил член Общественной палаты РФ Никита Анисимов.
«Уникальное изображение длиной 14 м нарисовано на здании городской школы № 361. Решением Национального конгресса Уругвая в 2003 году этой школе было присвоено имя Российской Федерации», — рассказал собеседник агентства. Он уточнил, что в художественную композицию вошли традиционные символы: Кремль, ракета, первый космонавт планеты Юрий Гагарин, русские узоры и медведь.
Торжественная церемония открытия мурала была приурочена ко Дню России. Идея проекта принадлежит Координационному совету организаций российских соотечественников в Уругвае, а сам проект был реализован при поддержке посольства РФ и Общественной палаты России.
«Мы видим, с каким интересом и благодарностью уругвайский народ относится к России. Важно укреплять и развивать эти добрые отношения, в том числе, с помощью проектов общественной дипломатии. Очень ценно, что в Монтевидео есть школа, названная в честь России. И приятно, что благодаря нашему муралу российский триколор теперь станет украшением ее фасада», — добавил Анисимов.
После открытия мурала он подарил коллективу школы буквари, книгу о Москве, русские сказки на испанском языке, а также героя российских мультфильмов Чебурашку.
Директор школы Алехандра Ланс попросила российских общественников помочь организовать преподавание русского языка на постоянной основе, так как сейчас предмет изучается факультативно. По словам Анисимова, в Уругвае уже полгода успешно реализуется проект онлайн-курсов русского языка, и следующим этапом может стать развитие этой инициативы в интересах уругвайских школьников.