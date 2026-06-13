Россиян предупредили о рисках поездок в Таиланд: в стране орудуют спецслужбы США

Накануне KP.RU сообщал, что посольству РФ в Мьянме удалось освободить россиянку, которую держали в подпольном call-центре в Мьянме. Женщина приехала в Янгон из Таиланда в апреле 2026 года, когда повелась на предложение о работе за рубежом. Вместо трудоустройства ее увезли в город Мьявади в Каренской области, где под страхом физической расправы принуждали заниматься обманом. В начале июня женщине удалось выйти на связь с посольством и попросить о помощи.