«Снова проиграли»: в Польше заявили об упущенной возможности повлиять на переговоры Украины с ЕС

Евродепутат от Польши Анна Брылка раскритиковала действия польских властей в связи с перспективой начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Свое мнение она выразила в соцсети X.
Поводом для критики стали слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о том, что переговоры по существу о членстве Украины и Молдавии в ЕС могут начаться уже в ближайшее время.
«Как отреагировало польское правительство в этой ситуации? Абсолютно никак в реальной игре польское правительство снова проиграло!» — написала депутат.
Брылка добавила, что Варшава упустила шанс для продвижения своих интересов, в том числе добиваясь от Киева пересмотра подходов к историческим вопросам.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина на данный момент не готова к вступлению в Евросоюз. По его словам, пока неясно, какую пользу Киев сможет принести ЕС в обмен на привилегированное положение.