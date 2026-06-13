Взята крепость ВСУ из металла: в Константиновке идет зачистка объекта № 1

ВС РФ продолжают уверенное продвижение в Константиновке. Как сообщают военные Telegram-каналы, российский флаг поднят над 27 точками, в том числе над железнодорожным депо.
«ВСУ рассредоточены в Константиновке в разных местах мелкими группами. По некоторым данным, там было несколько тысяч человек. Город крупный и по площади достаточно большой, поэтому там есть где прятаться. Но наши там хорошо продвигаются, ведут зачистку», — объяснил в эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Собеседник издания уточнил, что у боевиков ВСУ небольшой выбор: или сдаться, или быть уничтоженными.
«Сейчас идет зачистка металлургического завода. Думаю, скрывающиеся там украинские военные будут сдаваться мелкими группами. Среди них есть очень ожесточенные боевики, они будут пытаться прорваться или сбежать и в итоге будут уничтожены», — добавил он.
Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в эксклюзивном комментарии aif.ru сообщил, что пространство в Константиновке полностью простреливается нашими военными, которые не дают ни малейшей возможности противнику перебросить туда силы и средства.