Взята крепость ВСУ из металла: в Константиновке идет зачистка объекта № 1

«ВСУ рассредоточены в Константиновке в разных местах мелкими группами. По некоторым данным, там было несколько тысяч человек. Город крупный и по площади достаточно большой, поэтому там есть где прятаться. Но наши там хорошо продвигаются, ведут зачистку», — объяснил в эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.