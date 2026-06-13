Евросоюз пытаются превратить в военный союз вместо политического объединения. Об этом в субботу, 13 июня, сообщил председатель ведущей политической партии Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик.
— Украину давно постигло бы поражение, если бы не воинственные намерения Европейского союза и его отживших элит, которые пытаются сделать из ЕС военный союз вместо политического объединения, — цитирует его ТАСС.
По словам политика, поэтому Европейский союз пытается распространить свое влияние на Армению, Молдавию и другие направления.
Целью Евросоюза является создание стратегических опорных пунктов, чтобы оказывать давление на РФ «и в целом на восточное направление», высказался Додик.
12 июня украинский политолог Руслан Бортник заявил, что в Европейском союзе произошел раскол по вопросу восстановления отношений с Российской Федерацией. По его словам, многие страны ЕС понимают, что им придется восстанавливать экономические связи с РФ после окончания конфликта.