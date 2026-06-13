В МИД ОАЭ опровергли сообщения о разморозке активов Ирана

«Никакие замороженные средства Ирана не были разблокированы, переведены или проведены через ОАЭ», — написала она на своей странице в соцсети X*.
Афра аль-Хамели отметила, что средствам массовой информации следует «проявлять точность и опираться на официальные источники».
Напомним, министр иностранных дел республики Аббас Аракчи заявил, что активы Ирана будут разморожены после подписания соглашения с Соединёнными Штатами.
По его словам, «реализация данной инициативы обеспечит приток значительных финансовых ресурсов в экономику Ирана».
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.
Узнать больше по теме
ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.Читать дальше