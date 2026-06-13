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В МИД ОАЭ опровергли сообщения о разморозке активов Ирана

Директор Департамента стратегических коммуникаций в МИД ОАЭ Афра аль-Хамели опровергла сообщения о разморозке активов Ирана.

Источник: Аргументы и факты

Министерство иностранных дел Объединённых Арабских Эмиратов опровергло сообщения о разморозке активов Ирана, директор Департамента стратегических коммуникаций в МИД ОАЭ Афра аль-Хамели заявила, что эта информация является ложной.

«Никакие замороженные средства Ирана не были разблокированы, переведены или проведены через ОАЭ», — написала она на своей странице в соцсети X*.

Афра аль-Хамели отметила, что средствам массовой информации следует «проявлять точность и опираться на официальные источники».

Напомним, министр иностранных дел республики Аббас Аракчи заявил, что активы Ирана будут разморожены после подписания соглашения с Соединёнными Штатами.

По его словам, «реализация данной инициативы обеспечит приток значительных финансовых ресурсов в экономику Ирана».

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

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