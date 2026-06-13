Украину жестко трясет: армия обрушила всю мощь за атаки на города РФ

Более 230 украинских беспилотников сбили над регионами РФ 12 июня, в День России. Дежурные расчеты ПВО вели зачистку неба над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областями, а также над Московским регионом, Крымом и Татарстаном. Взрывы гремели даже над акваторией Азовского моря.
Под удар попали гражданские объекты и промышленные предприятия. В Нижнекамске в результате атаки на жилой дом пострадали четыре человека. Глава республики Рустам Минниханов сообщил, что на предприятиях, подвергшихся атаке, производственные процессы не остановлены, идет оперативное устранение последствий. Еще одной мишенью стал Тольятти, где глава города Илья Сухих зафиксировал повреждения на промышленном предприятии, но, к счастью, обошлось без жертв.
Маршрут через Волгу и «спящие ячейки».
Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в эксклюзивном комментарии для aif.ru заявил, что траектория полета дронов была проложены хитроумно, как минимум с трех направлений, чтобы рассеять внимание ПВО.
«Более мощные беспилотники большой и средней дальности могут лететь через Каспий и по Волге из других стран», — объяснил Попов, подчеркивая, что маршрут прокладывается по воде для скрытности на предельно малых высотах.
Вторым направлением атаки эксперт назвал путь в обход через Северный Кавказ. «Это два реальных направления, которые противник может использовать. Дроны идут на предельно малых высотах», — уточнил генерал.
В то же время Попов не исключил, что дроны средней дальности могли запускаться диверсионными группами прямо с территории РФ. «Дроны средней дальности могут запускать с нашей территории. Не все идет с территории Украины, а таким образом, дифференцированно. С одного направления немного, с другого, третьего», — подытожил военный летчик.
Тактика врага, по его словам, заключается в классической перегрузке систем защиты. ВСУ пытаются создать хаос на линии соприкосновения дешевыми аппаратами, «а потом под шумок запускать дроны дальнего действия».
Подлость как стратегия Киева.
Комментируя удары по Нижнекамску, Тольятти и другим городам, генерал Попов дал жесткую оценку действиям Киева. Цели выбираются не военные, а сугубо гражданские, чтобы посеять панику.
«Сегодня все больше и больше проявляется подлости со стороны ВСУ, украинских политиков, истеблишмента Украины. Они наносят удары не только по НПЗ, промышленным предприятиям, энергетическим объектам. А бьют в основном по жилым домам, детским садам, школам, по малозащищенным объектам, по населению, которое никакого отношения к боевым действиям не имеет», — заявил генерал-майор.
По мнению эксперта, этот кровавый террор направлен не на достижение военных целей, а на пиар. Киевский режим пытается повысить свой имидж в глазах западных кураторов и собственного населения, показывая мнимую способность дотянуться до глубокого тыла России.
Плановая работа ВКС: ответный удар возмездия.
В ответ на эту волну террора Вооруженные силы РФ методично наращивают огневое воздействие.
«Массированные удары российских сил по объектам ВСУ — это плановая работа, в том числе за атаки на наши регионы», — пояснил генерал Попов.
Минобороны подтверждает: только за прошедшую неделю ВС РФ нанесли два массированных и пять групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА. В результате были поражены объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые врагом, военные аэродромы, склады боеприпасов, а также места сборки и запуска беспилотников дальнего действия. Уничтожаются пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников.