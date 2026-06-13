Украину жестко трясет: армия обрушила всю мощь за атаки на города РФ

Под удар попали гражданские объекты и промышленные предприятия. В Нижнекамске в результате атаки на жилой дом пострадали четыре человека. Глава республики Рустам Минниханов сообщил, что на предприятиях, подвергшихся атаке, производственные процессы не остановлены, идет оперативное устранение последствий. Еще одной мишенью стал Тольятти, где глава города Илья Сухих зафиксировал повреждения на промышленном предприятии, но, к счастью, обошлось без жертв.