Красноярская ГАИ усилила контроль за водителями

В связи с началом активного дачного сезона и массовыми поездками на природу Госавтоинспекция Красноярска усиливает контроль за соблюдением ПДД на загородных трассах.
Там для предотвращения ДТП, связанных с выездом на встречную полосу и превышением скорости, дежурят «скрытые» патрули, которые фиксируют на видео аварийно-опасные нарушения в потоке транспорта и передают информацию ближайшему экипажу ДПС для остановки водителей и привлечения к ответственности.
Также в выходные дни наряды полиции патрулируют выезды из города и дороги, прилегающие к дачным массивам. Проводятся массовые рейды по выявлению нетрезвых водителей.
«Госавтоинспекция Красноярска призывает водителей не спешить и отказаться от необдуманных маневров. Не забывайте о ремнях безопасности, а ребенку подберите подходящее детское удерживающее устройство. Помните о недопустимости управления автотранспортом после употребления даже незначительной дозы спиртного — в таком случае необходимо воспользоваться услугами такси либо “трезвого водителя”. Автоинспекторы рекомендуют жителям краевого центра проявлять активную гражданскую позицию и сообщать о фактах нетрезвого вождения по телефону “Синяя линия” 263−10−19», — сказано в обращении ведомства.
Отметим, с начала этого года на территории Красноярска и Дивногорска задержали 1755 пьяных водителей.
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