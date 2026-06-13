Красноярская ГАИ усилила контроль за водителями

«Госавтоинспекция Красноярска призывает водителей не спешить и отказаться от необдуманных маневров. Не забывайте о ремнях безопасности, а ребенку подберите подходящее детское удерживающее устройство. Помните о недопустимости управления автотранспортом после употребления даже незначительной дозы спиртного — в таком случае необходимо воспользоваться услугами такси либо “трезвого водителя”. Автоинспекторы рекомендуют жителям краевого центра проявлять активную гражданскую позицию и сообщать о фактах нетрезвого вождения по телефону “Синяя линия” 263−10−19», — сказано в обращении ведомства.