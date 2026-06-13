Новосибирские водители массово отказываются от ОСАГО из-за слабого контроля

Между тем с 22 июня стоимость страховки действительно снизится. Центробанк утвердил обновлённые территориальные коэффициенты. Для Новосибирска он уменьшится с 3,12 до 2,34, для Бердска — с 2,48 до 1,86, для Искитима — с 2,32 до 1,74. В остальных городах и населённых пунктах области показатель упадёт с 2 до 1,5. Добиться пересмотра помогло усиление борьбы с мошенничеством: за первые четыре месяца 2026 года по заявлениям страховщиков возбуждено 217 уголовных дел.