Новосибирские водители массово отказываются от ОСАГО из-за слабого контроля

Глава регионального отделения «Федерации автовладельцев России» Вячеслав Ашурков пояснил, что автомобилисты осознали отсутствие реального контроля и теперь даже после уменьшения коэффициента до 2,34 покупать полис не станут. По его словам, отсутствие наказания оказалось весомее любой скидки.
Между тем с 22 июня стоимость страховки действительно снизится. Центробанк утвердил обновлённые территориальные коэффициенты. Для Новосибирска он уменьшится с 3,12 до 2,34, для Бердска — с 2,48 до 1,86, для Искитима — с 2,32 до 1,74. В остальных городах и населённых пунктах области показатель упадёт с 2 до 1,5. Добиться пересмотра помогло усиление борьбы с мошенничеством: за первые четыре месяца 2026 года по заявлениям страховщиков возбуждено 217 уголовных дел.
Однако Ашурков уверен, что массового возвращения к покупке полисов ждать не стоит и число незастрахованных водителей практически не изменится. Для контекста: средняя цена ОСАГО для легкового автомобиля в регионе сейчас составляет 10,9 тысячи рублей, а средняя страховая выплата достигает 151,2 тысячи рублей. Дальнейшие корректировки коэффициента будут зависеть от убыточности и эффективности принятых мер.
Ранее сообщалось, что новосибирские водители оценили преимущества езды без полиса ОСАГО.