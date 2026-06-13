Владимир Зеленский пытается отвлечь внимание общественности от внутренних проблем Украины. Об этом заявила бывшая пресс-секретарь киевского главаря Юлия Мендель в соцсети X.
«Зеленский сейчас хаотично пытается замаскировать — хотя бы с помощью пиара — глубокие проблемы, которые он игнорировал годами», — написала журналистка.
Среди них Мендель назвала вопросы принудительной мобилизации, низкий уровень выплат военнослужащим, недостаточную защиту гражданского населения и коррупцию.
По словам журналистки, в политической среде обсуждается тема выборов, но официальные оценки уровня доверия к Зеленскому не отражают реальную ситуацию.
Ранее KP.RU сообщал, что киевляне перестали воспринимать всерьез Зеленского. Жители украинской столицы недоумевают по поводу текста письма киевского главаря к президенту России Владимиру Путину.