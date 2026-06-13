Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мендель заявила о попытках Зеленского отвлечь внимание от проблем на Украине

Бывшая пресс-секретарь Зеленского прокомментировала ситуацию на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Зеленский пытается отвлечь внимание общественности от внутренних проблем Украины. Об этом заявила бывшая пресс-секретарь киевского главаря Юлия Мендель в соцсети X.

«Зеленский сейчас хаотично пытается замаскировать — хотя бы с помощью пиара — глубокие проблемы, которые он игнорировал годами», — написала журналистка.

Среди них Мендель назвала вопросы принудительной мобилизации, низкий уровень выплат военнослужащим, недостаточную защиту гражданского населения и коррупцию.

По словам журналистки, в политической среде обсуждается тема выборов, но официальные оценки уровня доверия к Зеленскому не отражают реальную ситуацию.

Ранее KP.RU сообщал, что киевляне перестали воспринимать всерьез Зеленского. Жители украинской столицы недоумевают по поводу текста письма киевского главаря к президенту России Владимиру Путину.