В Новосибирске задерживаются рейсы в Сочи, Москву и Иркутск

Отменён рейс авиакомпании S7 Airlines из Новосибирска в Иркутск. Самолёт Embraer-170 должен был отправиться 12 июня в 21:35, однако рейс был снят с расписания.
Также задерживается вылет рейса авиакомпании «Победа» в Сочи. По первоначальному расписанию Boeing 737 должен был покинуть Новосибирск в 09:30 13 июня, однако расчётное время отправления перенесли на 12:20.
Изменения затронули и прибывающие рейсы. Отменён рейс S7 Airlines из Иркутска, который должен был приземлиться в Толмачёво в 03:05.
Кроме того, с опозданием прибывают самолёты из Москвы, Иркутска и Сочи. Самая длительная задержка зафиксирована у рейса «Победы» из Сочи. Вместо запланированных 08:40 его прибытие ожидается в 16:14.
Пассажирам рекомендуют заранее уточнять актуальную информацию о времени вылета и прилёта на онлайн-табло аэропорта и у представителей авиакомпаний.