Аналитик дал совет по выбору профессии на фоне бума ИИ

«Мы видим это и по рейтингам вузов SuperJob по уровню зарплат выпускников: работодатели забирают лучших уже со студенческой скамьи и начинают конкурировать за них еще во время обучения, а стартовые зарплаты выпускников вузов — лидеров рейтингов уже превышают 300 тысяч рублей в месяц. Поэтому выигрывать будут не те, кто пытается спрятаться от ИИ, а те, кто глубоко знает свою область и умеет использовать технологии для усиления экспертизы», — заключила она.