Аналитик дал совет по выбору профессии на фоне бума ИИ

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Специально искать профессию, которую не затронет активное развитие искусственного интеллекта, нецелесообразно — важно просто найти ту, в которой будет интересно развиваться, посоветовала читателям РИА Новости генеральный директор сервиса SuperJob Анастасия Чучалова.
«Я бы не советовала родителям и подросткам искать профессию, которую искусственный интеллект не затронет. Такой профессии, скорее всего, не будет. Мы видим структурные изменения на рынке труда: меняются не отдельные профессии, а сама модель занятости. Наряду с людьми постепенно появляются цифровые исполнители — автономные ИИ-агенты, которые могут брать на себя отдельные задачи и функции», — отмечает эксперт.
«Поэтому вопрос сегодня не в том, чтобы найти профессию, которую не затронет ИИ, а в выборе сферы, в которой человеку интересно развиваться, и в готовности использовать новые инструменты в своей работе», — добавляет она.
При этом есть направления, где роль человека будет особенно высокой: инженерия, медицина, исследовательская деятельность, образование, управление сложными системами, создание новых продуктов. Там ценятся не только знания, но и способность принимать решения, работать с неопределенностью, понимать контекст и критически оценивать результат, обращает внимание Чучалова.
Важно понимать: чтобы ИИ был помощником, а не наоборот, человеку нужна сильная фундаментальная база. Именно классическое качественное образование дает не только знания, но и способность учиться, проверять информацию, понимать контекст и принимать решения. Для инженеров и специалистов естественно-научного профиля это глубокая подготовка по математике, физике, химии, для гуманитарных направлений — системное знание своей области, умение анализировать, сопоставлять факты и делать выводы.
«Мы видим это и по рейтингам вузов SuperJob по уровню зарплат выпускников: работодатели забирают лучших уже со студенческой скамьи и начинают конкурировать за них еще во время обучения, а стартовые зарплаты выпускников вузов — лидеров рейтингов уже превышают 300 тысяч рублей в месяц. Поэтому выигрывать будут не те, кто пытается спрятаться от ИИ, а те, кто глубоко знает свою область и умеет использовать технологии для усиления экспертизы», — заключила она.