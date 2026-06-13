Сдавлены живьём: офицер рассказал о жутком конце боевиков в Константиновке

ВС РФ продолжают жесткие бои на улицах Константиновки. В эксклюзивном комментарии aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин отметил, что ВСУ полностью отрезаны от тылового обеспечения, а любые попытки контранаступа подавляются.
«В Константиновке работают две наши группировки. Город охватили с трех сторон, четвертая полностью простреливается, остается сомкнуть внутреннее кольцо на расстоянии меньше двух километров, тогда будет уже полноценный котёл. ВСУ пытаются контратаковать со стороны Дружковки, посылают диверсионные группы. Все это жестко подавляется. Наши используют и корректируемые бомбы, и артиллерию, и дроны, чтобы уничтожать противника, особо не ввязываясь в бои и стараясь максимально сохранить наш личный состав», — объяснил военный эксперт.
Собеседник издания обратил внимание на то, что в самой Константиновке остаются мирные жители.
«Там ещё есть мирные жители, о которых очень зло говорят в Киеве, что они не хотят уходить, переезжать куда-нибудь в западную Украину. Были данные, что там оставались до двух тысяч человек. К сожалению, ВСУ могут их использовать как живой щит, это у них уже отработано в других городах, которые мы освобождали», — добавил он.