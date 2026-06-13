Новосибирские полицейские изъяли более 3,5 тысячи пачек контрафактных сигарет

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Новосибирску провели рейды по выявлению нелегальной табачной продукции.
В гараже на улице Твардовского оперативники изъяли 1446 немаркированных пачек сигарет общей стоимостью более 200 тысяч рублей, которые предназначались для продажи.
«Кроме того, в ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции проверили торговое помещение по улице Комсомольской. В результате из помещения были изъяты 2185 пачек сигарет с признаками контрафакта на сумму более 300 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.
В настоящее время изъятая продукция направлена на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел. Полицейские устанавливают лиц, причастных к противоправной деятельности, а также каналы поставки контрафакта.