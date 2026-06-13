Новосибирские полицейские изъяли более 3,5 тысячи пачек контрафактных сигарет

«Кроме того, в ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции проверили торговое помещение по улице Комсомольской. В результате из помещения были изъяты 2185 пачек сигарет с признаками контрафакта на сумму более 300 тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.