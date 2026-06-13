«Весь мир меня ненавидит»: Седокова рассказала о состоянии после смерти Тиммы

— У меня был непростой прошлый год, я была закрыта от всего. Когда про тебя снимают тысячу передач на всех главных каналах. Кто-то пиарился, кто-то зарабатывал любовь и человеческую симпатию. Я вызывала такси и думала, что меня высадят и никто не будет везти, потому что весь мир меня ненавидит, — заявила артистка в реалити-шоу «Мастер игры» на канале ТНТ.