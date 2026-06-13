«Весь мир меня ненавидит»: Седокова рассказала о состоянии после смерти Тиммы

Певица Анна Седокова поделилась своими переживаниями после смерти экс-супруга, баскетболиста Яниса Тиммы. Она рассказала, что чувствовала себя оторванной от внешнего мира, и ей казалось, будто все ее ненавидят.
— У меня был непростой прошлый год, я была закрыта от всего. Когда про тебя снимают тысячу передач на всех главных каналах. Кто-то пиарился, кто-то зарабатывал любовь и человеческую симпатию. Я вызывала такси и думала, что меня высадят и никто не будет везти, потому что весь мир меня ненавидит, — заявила артистка в реалити-шоу «Мастер игры» на канале ТНТ.
По ее словам, в такие моменты она задавалась вопросом, что плохого сделала людям. Седокова взяла себя в руки ради детей. При этом она не согласна с популярным мнением, будто время лечит.
Останкинский районный суд столицы в субботу, 13 июля, проведет беседу по иску семьи скончавшегося латвийского баскетболиста Яниса Тиммы к Анне Седоковой. Родственники мужчины хотят получить 30 миллионов рублей в рамках раздела имущества. Родители спортсмена и его сын-подросток хотят получить деньги от продажи квартиры.
В марте 2026 года следователи отказались возбуждать уголовное дело по факту гибели Тиммы. Его тело нашли в хостеле в центре столицы 17 декабря 2024-го. Следователи определили, что он совершил суицид.