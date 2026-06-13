Эксперт по трудоустройству Мурадян рассказал, как обойти ИИ-фильтр вакансий

Некоторые работодатели и HR-специалисты при подборе кандидата на должность стали применять искусственный интеллект, который помогает фильтровать резюме. Однако потенциальные сотрудники стали жаловаться, что теперь стало сложнее даже просто попасть на собеседование.
HR-эксперт Гарри Мурадян в эксклюзивном комментарии для aif.ru дал несколько советов, как обойти фильтр искусственного интеллекта и получить желаемую работу.
«Внедрение ИИ сильно повлияло на поиск работы, эти фильтры реально отсеивают многих. Как его обойти? Возьмите 10−20 опубликованных вакансий. Посмотрите, какие словесные конструкции там применяют, решите, что из этого вы умеете делать, и впишите себе в резюме. Так вероятность прохождения этого фильтра намного выше», — сказал Мурадян.
HR-эксперт посоветовал тем, кто ищет работу, также пользоваться возможностями нейросети.
«Задайте нейросети вопрос о том, какие ключевые слова для этой вакансии нужно использовать, чтобы пройти фильтры», — пояснил он.
Мурадян также рекомендовал находить прямые контакты HR-специалистов и связываться непосредственно с ними.
«В личной беседе можно обсудить, что могла произойти ошибка при отсеивании резюме, и попросить взглянуть на него еще раз», — подытожил эксперт.