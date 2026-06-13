Эксперт по трудоустройству Мурадян рассказал, как обойти ИИ-фильтр вакансий

«Внедрение ИИ сильно повлияло на поиск работы, эти фильтры реально отсеивают многих. Как его обойти? Возьмите 10−20 опубликованных вакансий. Посмотрите, какие словесные конструкции там применяют, решите, что из этого вы умеете делать, и впишите себе в резюме. Так вероятность прохождения этого фильтра намного выше», — сказал Мурадян.