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Anthropic отключила доступ к самым мощным ИИ-моделям по требованию властей США

Правительство США потребовало заблокировать доступ к ИИ-моделям Anthropic для иностранцев.

Источник: Комсомольская правда

Правительство США потребовало от Anthropic отключить доступ иностранным пользователям к своим наиболее продвинутым ИИ-моделям Fable 5 и Mythos 5. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Вследствие этого распоряжения мы вынуждены экстренно отключить Fable 5 и Mythos 5 для всех пользователей», — говорится в заявлении.

По данным компании, документ властей не содержал конкретных данных о возможных угрозах национальной безопасности. Устно Anthropic сообщили о выявленном способе обхода защитных ограничений моделей.

Несмотря на выполнение требования регуляторов, в Anthropic выразили несогласие с его обоснованием. В компании предупредили, что подобные меры могут существенно замедлить развитие отрасли и выпуск новых ИИ-моделей.

Ранее KP.RU сообщал, что ChatGPT теперь запрещено давать юридические и медицинские рекомендации. Сервис также лишен возможности консультировать по ряду важных сфер, включая образование, жилье и трудоустройство.

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