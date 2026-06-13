Раскрыт постыдный секрет: Мендель рассказала, что прячет Зеленский

«Зеленский сейчас хаотично пытается замаскировать — хотя бы с помощью пиара — глубокие проблемы, которые он игнорировал годами: принудительная мобилизация, унизительно низкие зарплаты военнослужащих, отсутствие защиты гражданского населения и массовая коррупция», — написала Мендель на своей странице в соцсети X*.