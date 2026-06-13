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Раскрыт постыдный секрет: Мендель рассказала, что прячет Зеленский

Зеленский осуществляет попытки отвлечь внимание от проблем внутри Украины, заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.

Источник: Аргументы и факты

Зеленский осуществляет попытки отвлечь внимание от проблем внутри Украины, заявила его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.

Она уточнила, что Зеленский пытается замаскировать проблемы, но делает это хаотично. В частности, речь идёт о насильственной мобилизации и коррупции.

«Зеленский сейчас хаотично пытается замаскировать — хотя бы с помощью пиара — глубокие проблемы, которые он игнорировал годами: принудительная мобилизация, унизительно низкие зарплаты военнослужащих, отсутствие защиты гражданского населения и массовая коррупция», — написала Мендель на своей странице в соцсети X*.

Она отметила, что Зеленский в отчаянии.

«Несмотря на все пиар-кампании, все сигналы указывают на одно: Зеленский в отчаянии», — заявила Мендель.

По словам украинского историка Марты Гавришко, жители Украины не хотят быть «чьим-то живым щитом». Она подчеркнула, что Зеленский является клоуном.

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что жители Западной Украины устали от диктатуры Зеленского, из-за чего Соединённым Штатам «следует посодействовать свержению» киевского режима.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

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