Теракт в отношении Героя ДНР Андрея Пинчука в Новой Москве 12 июня: главное

Пинчук является полковником запаса и занимал пост первого главы Министерства госбезопасности ДНР в период с 17 июля 2014 года по 1 марта 2015-го. Кроме того, он командовал разведывательно-штурмовым отрядом «БАРС-13» в Бахмуте, Часовом Яру и Торецке. Пинчук удостоен звания Героя ДНР, а также награжден двумя орденами Мужества и орденом Почёта.