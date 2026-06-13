Следком предупредил красноярцев об опасности открытых окон для детей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Следственный комитет напомнил жителям края о риске падения маленьких детей из окон и с балконов.
В ведомстве отмечают, что такие трагедии чаще происходят летом, когда в квартирах чаще открывают окна. Для маленьких детей открытое окно особенно опасно из-за естественной любознательности и отсутствия чувства риска.
По данным ведомства, обстоятельства каждого такого происшествия тщательно изучают следователи. Действиям или бездействию родителей, а также лиц, которые присматривают за ребенком, дают правовую оценку.
В Следкоме подчеркивают, что подобные трагедии чаще всего объединяет одна причина — недосмотр взрослых.
Родителям напоминают: детей нельзя оставлять без присмотра в помещениях с открытыми окнами. Также не стоит рассчитывать на москитные сетки — они не защищают от падения. Напротив, ребенок может воспринять сетку как опору и выпасть вместе с ней.
Специалисты советуют устанавливать на окна блокираторы, отодвигать от подоконников мебель и не показывать маленьким детям, как открываются окна. Режим микропроветривания также не считается безопасным: окно можно случайно открыть, дернув за ручку.
Если взрослый показывает ребенку что-то из окна, малыша нужно крепко держать и быть готовым к резким движениям.
В Следственном комитете призывают родителей быть особенно внимательными в летний период и заранее исключить любые ситуации, в которых ребенок может самостоятельно добраться до открытого окна.