Почему нельзя голодать перед отпуском: Врач предупредила о неожиданном эффекте

Желание быстро привести себя в форму перед пляжным сезоном часто толкает людей на жёсткие ограничения в еде за несколько дней до отпуска. Однако такой способ похудения не только малоэффективен, но и может навредить здоровью. Почему не стоит устраивать голодовки перед поездкой к морю, Life.ru рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.