Почему нельзя голодать перед отпуском: Врач предупредила о неожиданном эффекте

Резкое падение калорийности рациона может восприниматься внутренними системами как сигнал тревоги. В ответ на этот стресс организм переходит в режим экономии энергии, снижая расход калорий на терморегуляцию, физическую активность и основные физиологические процессы.
Екатерина Кашух.
Врач-эксперт Лаборатории «Гемотест».
Ещё один риск связан с работой желчного пузыря. Для его нормального опорожнения необходимо регулярное поступление жиров с пищей. Длительное голодание или слишком скудный рацион могут привести к застою желчи, из-за чего она становится более густой и вязкой.
Кроме того, любые жёсткие ограничения в питании часто заканчиваются перееданием. Организм воспринимает голод как стресс и после завершения диеты стремится восполнить дефицит энергии. В результате человек нередко съедает больше обычного, а затем испытывает чувство вины, которое может запустить новый цикл ограничений.
Эксперт подчёркивает, что потеря веса за один-два дня голодания происходит в основном за счёт жидкости и содержимого кишечника, а не жировой ткани. После возвращения к привычному рациону эти килограммы быстро возвращаются, а иногда вес становится даже выше исходного из-за последующего переедания.
Поэтому попытки срочно похудеть перед отпуском редко дают желаемый результат. Гораздо эффективнее придерживаться сбалансированного питания и постепенно менять привычки, чем устраивать организму стресс накануне отдыха.
Ранее Life.ru рассказывал об ещё одном популярном способе быстрого похудения — целлофановых обёртываниях. По словам врачей, они помогают избавиться лишь от части жидкости, создавая иллюзию снижения веса, тогда как объём жировой ткани остаётся прежним.
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