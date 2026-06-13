За пять месяцев Уссурийская таможня оформила 33,5 тыс. авто

Есть и территориальный нюанс, о котором многие забывают. Оформить машину в Уссурийске можно только при условии, что покупатель живёт или находится в зоне деятельности этой таможни — так прописано в приказе Минфина № 178н от ноября 2024 года. Приехать лично тоже могут попросить: таможня вправе вызвать владельца для уточнения деталей.