За пять месяцев Уссурийская таможня оформила 33,5 тыс. авто

Уссурийская таможня оформила 33 569 иномарок за пять месяцев 2026 года — в 2,8 раза больше, чем годом ранее. При этом каждый шестидесятый автомобиль прошёл через процедуру корректировки стоимости.
Рост показателей впечатляющий: за январь-май прошлого года цифры были почти втрое скромнее. Физические лица везут машины через Уссурийск активно — и таможня фиксирует этот поток со всей скрупулёзностью. Контроль здесь не формальный.
545 автомобилей, или 1,6% от общего числа, получили скорректированную таможенную стоимость. Это происходит, когда заявленная цена машины расходится с рыночными данными по аналогичным моделям в стране покупки. Инспекторы сверяются с каталогами, справочниками и сайтами производителей — источниками, которые сложно оспорить.
Если документы вызывают сомнения, таможня определяет стоимость самостоятельно. Владелец при этом не лишён права доказать свою правоту — он может представить дополнительные подтверждающие бумаги. Но инициатива здесь на стороне покупателя.
Есть и территориальный нюанс, о котором многие забывают. Оформить машину в Уссурийске можно только при условии, что покупатель живёт или находится в зоне деятельности этой таможни — так прописано в приказе Минфина № 178н от ноября 2024 года. Приехать лично тоже могут попросить: таможня вправе вызвать владельца для уточнения деталей.
Если явиться невозможно, автомобиль отправляют в таможенный транзит — до органа по месту жительства владельца. Схема рабочая, но добавляет и время, и хлопоты. Так что перед покупкой иномарки стоит заранее разобраться, какой таможенный орган компетентен именно в вашем случае.