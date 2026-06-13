Розы, звонок и пропавшие телефоны: красноярца будут судить за кражу и мошенничество

По словам потерпевшей, мужчина пришел в магазин и попросил продать ему розы. Когда продавец вышла за цветами, она заметила, что наушник потерял связь с телефоном. После этого женщина увидела, как покупатель уходит из павильона. В момент кражи оба телефона лежали на столе.