Розы, звонок и пропавшие телефоны: красноярца будут судить за кражу и мошенничество

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в хищении сотовых телефонов.
В полицию обратилась продавец цветочного павильона. Женщина рассказала, что неизвестный похитил у нее два телефона и причинил ущерб на 14 тыс. рублей.
По словам потерпевшей, мужчина пришел в магазин и попросил продать ему розы. Когда продавец вышла за цветами, она заметила, что наушник потерял связь с телефоном. После этого женщина увидела, как покупатель уходит из павильона. В момент кражи оба телефона лежали на столе.
Полицейские установили подозреваемого. Им оказался 38-летний ранее судимый за имущественные преступления житель Красноярска.
В ходе следствия выяснилось, что мужчина причастен еще к одному эпизоду. По данным полиции, он обманом завладел телефоном студента одного из вузов: попросил гаджет, чтобы позвонить, после чего скрылся. Ущерб составил 14 тыс. рублей. Этот телефон сотрудники полиции вернули владельцу.
В отношении обвиняемого расследовали уголовное дело о краже и мошенничестве.
На время следствия ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.