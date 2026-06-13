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Розы, звонок и пропавшие телефоны: красноярца будут судить за кражу и мошенничество

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в хищении сотовых телефонов.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в хищении сотовых телефонов.

В полицию обратилась продавец цветочного павильона. Женщина рассказала, что неизвестный похитил у нее два телефона и причинил ущерб на 14 тыс. рублей.

По словам потерпевшей, мужчина пришел в магазин и попросил продать ему розы. Когда продавец вышла за цветами, она заметила, что наушник потерял связь с телефоном. После этого женщина увидела, как покупатель уходит из павильона. В момент кражи оба телефона лежали на столе.

Полицейские установили подозреваемого. Им оказался 38-летний ранее судимый за имущественные преступления житель Красноярска.

В ходе следствия выяснилось, что мужчина причастен еще к одному эпизоду. По данным полиции, он обманом завладел телефоном студента одного из вузов: попросил гаджет, чтобы позвонить, после чего скрылся. Ущерб составил 14 тыс. рублей. Этот телефон сотрудники полиции вернули владельцу.

В отношении обвиняемого расследовали уголовное дело о краже и мошенничестве.

На время следствия ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.