За сутки в Красноярском крае потушено 10 пожаров, погибших и пострадавших нет

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Накануне вечером в Канске на улице Пушкина загорелся одноэтажный бревенчатый жилой дом.
Огонь повредил кровлю и стены на площади около 80 квадратных метров. Пожар ликвидировали девять человек и три единицы техники, в том числе с участием добровольцев.
В Ужуре в переулке Луговом загорелась хозяйственная постройка. Площадь пожара составила около 12 квадратных метров. На месте работали шесть человек и две единицы техники.
По предварительным данным, причиной обоих пожаров стало короткое замыкание электропроводки.
Также за сутки зарегистрированы четыре выезда на тушение мусора.