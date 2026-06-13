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За сутки в Красноярском крае потушено 10 пожаров, погибших и пострадавших нет

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Накануне вечером в Канске на улице Пушкина загорелся одноэтажный бревенчатый жилой дом.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Накануне вечером в Канске на улице Пушкина загорелся одноэтажный бревенчатый жилой дом.

Огонь повредил кровлю и стены на площади около 80 квадратных метров. Пожар ликвидировали девять человек и три единицы техники, в том числе с участием добровольцев.

В Ужуре в переулке Луговом загорелась хозяйственная постройка. Площадь пожара составила около 12 квадратных метров. На месте работали шесть человек и две единицы техники.

По предварительным данным, причиной обоих пожаров стало короткое замыкание электропроводки.

Также за сутки зарегистрированы четыре выезда на тушение мусора.